Questa mattina a Monet San Pietrangeli è stata inaugurata la nuova biblioteca comunale. L’edificio, dedicato ad Andrea Longino Cardinali, poeta e grecista nato proprio in paese, apre le sue porte ai cittadini. La cerimonia si è svolta con poche persone, tra applausi e sorriso. Ora, i residenti possono finalmente accedere a un nuovo spazio per leggere, studiare e condividere culture.

E’ stata inaugurata domenica mattina la Biblioteca comunale di Monet San Pietrangeli, intitolata ad ‘ Andrea Longino Cardinali ’, poeta, letterato e grecista originario di Monte San Pietrangeli. Una festa per il paese e per l’intera comunità, perché la biblioteca è stata aperta con il contributo delle famiglie del paese, l’obiettivo creare uno spazio dedicato si alla lettura, allo studio, ma soprattutto alla condivisione, un luogo d’incontro dove dare impulso alle idee. La biblioteca è stata realizzata all’interno di un locale di proprietà comunale sito in piazza Umberto I, in assoluta economia per il Bilancio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la biblioteca comunale

Approfondimenti su Monet San Pietrangeli

A Gerenzano, Palazzo Fagnani torna a essere un punto di riferimento per la comunità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

BURGIO, INAUGURATA LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE

Ultime notizie su Monet San Pietrangeli

Argomenti discussi: Biblioteca Comunale; La nuova biblioteca civica di Torino esposizioni inaugurerà entro fine anno; Inaugurata la nuova biblioteca dell’Ipm Casal del Marmo; Inaugurata la nuova biblioteca comunale a Monte San Pietrangeli.

Morgongiori, inaugurata la nuova Biblioteca comunaleSi è tenuto ieri sera, nei locali del CEAS, a Morgongiori l’evento di fine anno organizzato dall’amministrazione comunale, alla presenza delle autorità, personalità e addetti ai lavori. Il via è stato ... unionesarda.it

Un aula studio in biblioteca grazie all’impegno di un gruppo di giovaniG razie all’impegno di un gruppo di giovani, Castel San Pietro ha inaugurato un’aula studio. Sabato 17 gennaio, alla presenza di volontari, studenti e dell’amministrazione comunale, è stata inaugurata ... ilnuovodiario.com

INAUGURATA LA SALA SPERDUTI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE Ieri mattina, presso la Biblioteca Comunale Turriziani, è stata inaugurata la Sala Sperduti, un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla memoria della nostra città. La nuova sala è s - facebook.com facebook