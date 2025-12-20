A Gerenzano, Palazzo Fagnani torna a essere un punto di riferimento per la comunità. Dopo lavori di ristrutturazione, l'edificio storico ospita ora la nuova biblioteca civica, offrendo uno spazio rinnovato per la cultura e lo studio. La riapertura rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio locale e promuovere l’accesso alla conoscenza. A Gerenzano rinasce Palazzo Fagnani: inaugurata la nuova biblioteca.

Palazzo Fagnani torna a vivere. Il più antico edificio di Gerenzano ha celebrato la riapertura della sua ala comunale, completamente riqualificata e trasformata nella nuova sede della biblioteca civica. Un pomeriggio di festa, quello di oggi 20 dicembre, che ha richiamato cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, accolti dal sindaco Stefania Castagnoli insieme alla giunta e . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

