Inaugura la mostra Spazi persone storie del quartiere Villaggio del Sole

Sabato pomeriggio si apre al pubblico la mostra “Spazi, persone, storie del quartiere Villaggio del Sole” al Museo Etnografico di Udine. L’esposizione, inaugurata alle 17, nasce dal progetto di ricerca etnografica Immagini di una valle urbana, promosso da diversi enti locali. I visitatori potranno scoprire fotografie e ricordi che raccontano la vita quotidiana di questa zona della città. L’evento si svolge nel salone al primo piano del museo in via Grazzano 1.

Dal 7 febbraio al Museo Etnografico del Friuli di Udine, la mostra “Immagini di una valle urbana” presenta un progetto di ricerca etnografica dedicato al quartiere Villaggio del Sole.

