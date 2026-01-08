Spazi persone storie del quartiere Villaggio del Sole la mostra di ricerca etnografica

Dal 7 febbraio al Museo Etnografico del Friuli di Udine, la mostra “Immagini di una valle urbana” presenta un progetto di ricerca etnografica dedicato al quartiere Villaggio del Sole. Attraverso immagini e narrazioni, si approfondiscono gli spazi, le persone e le storie che caratterizzano questa parte della città. Un’occasione per conoscere e riflettere sulla vita quotidiana del quartiere, attraverso un percorso di ricerca partecipata.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.