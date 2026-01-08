Spazi persone storie del quartiere Villaggio del Sole la mostra di ricerca etnografica
Dal 7 febbraio al Museo Etnografico del Friuli di Udine, la mostra “Immagini di una valle urbana” presenta un progetto di ricerca etnografica dedicato al quartiere Villaggio del Sole. Attraverso immagini e narrazioni, si approfondiscono gli spazi, le persone e le storie che caratterizzano questa parte della città. Un’occasione per conoscere e riflettere sulla vita quotidiana del quartiere, attraverso un percorso di ricerca partecipata.
Inaugura sabato 7 febbraio alle 17, al Museo Etnografico del Friuli di Udine, la mostra “Immagini di una valle urbana - Spazi, persone, storie del quartiere Villaggio del Sole”, un progetto di ricerca etnografica partecipata urbana che porta alla luce le storie di uno dei quartieri della città. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
