Le iniziative per la Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026 all' oasi Wwf lago di Serranella

Oggi si sono svolte diverse iniziative all’oasi Wwf del lago di Serranella per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026. Volontari e visitatori hanno partecipato a attività di pulizia e sensibilizzazione, con l’obiettivo di proteggere questo importante ecosistema. Le zone umide del lago sono fondamentali per il nostro territorio, perché aiutano a mantenere l’equilibrio ambientale, depurano le acque e contrastano il rischio di inondazioni. La giornata ha dimostrato come la tutela di questi ambienti sia una priorità per garant

“Le zone umide rappresentano ecosistemi fondamentali per il nostro Pianeta: sono serbatoi naturali di carbonio che contribuiscono a contrastare il cambiamento climatico, svolgono un ruolo chiave nella depurazione delle acque e nella protezione dalle alluvioni, forniscono risorse essenziali e.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Lago di Serranella Giornata Mondiale delle Zone Umide, ANBI ER organizza “Il tuo posto nella natura – scopri con i Consorzi di bonifica" Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide, un appuntamento che si rinnova ogni 2 febbraio. All'Oasi di Focognano speciale evento dedicato alle zone umide in Toscana In occasione della Giornata mondiale delle Zone Umide, l’Oasi WWF di Focognano organizza un evento dedicato alla tutela di questi ambienti, fondamentali per la biodiversità e il benessere del pianeta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lago di Serranella Argomenti discussi: 27 gennaio, Giornata della Memoria: le iniziative a Castenaso; Giorno della Memoria 2026: le iniziative per commemorare le vittime della Shoah; Presentate in Sala Rossa le iniziative per il centenario di Piero Gobetti; Giornata della Memoria: le iniziative a Pisa martedì 27 gennaio. Giornata Mondiale contro il Cancro 2026: le iniziative più importanti in ItaliaScopri la Giornata Mondiale contro il Cancro 2026 e il tema 'Uniti dall’Unicità' per una cura oncologica umanizzata. ok-salute.it La Giornata della Memoria, tutte le iniziative in provincia di VareseDa Varese, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate fino ai borghi più piccoli, il territorio si anima con un fitto calendario di cerimonie istituzionali, mostre storiche, spettacoli teatrali e incontri nel ... varesenews.it GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO A Foggia giornata di screening: per saperne di più - facebook.com facebook "Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio" celebra la Giornata mondiale dei ghiacciai, istituita dall’ONU, nel 2025 Anno Internazionale per la conservazione dei ghiacciai. Regia di Lorenzo Ponte, direzione musicale di Julia Cruz. Un minuto per voi dal Teatro M x.com

