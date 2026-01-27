Nel Giorno della Memoria le bandiere del comune di Acireale sventolano a mezz’asta

Nel Giorno della Memoria, le bandiere del Comune di Acireale vengono esposte a mezz’asta per commemorare le vittime delle atrocità storiche, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Nel Giorno della Memoria, le bandiere del Palazzo di Città di Acireale sventolano a mezz'asta. Un gesto simbolico, ma necessario, per ricordare una delle più grandi barbarie della storia dell'umanità. Un segno che, nel rispetto delle indicazioni del Prefetto di Catania, vuole essere espressione tangibile di una consapevolezza collettiva e richiamo al dovere, morale e civile, del ricordo. Il sindaco Roberto Barbagallo rivolge un messaggio alla cittadinanza e ai più giovani: "L'Olocausto rappresenta una delle pagine più buie e disumane della storia dell'umanità: milioni di donne, uomini e bambini furono privati dei loro diritti fondamentali, perseguitati, deportati e annientati in nome dell'odio, della discriminazione e di ideologie disumane.

