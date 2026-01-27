Giorno della Memoria bandiere a mezz’asta al Comune Mastella | Contrasto intransigente a rimontanti conati di autoritarismo e antisemitismo

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune ha esposto le bandiere a mezz’asta in segno di rispetto e ricordo delle vittime dello sterminio e delle persecuzioni. L'iniziativa mira a mantenere viva la memoria storica e a promuovere una riflessione sul valore della tolleranza e della pace.

In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, sono state esposte da stamane a Palazzo Mosti le bandiere a mezz'asta, in segno di omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei lager nazisti. "Il Giorno della Memoria alimenta una forma virtuosa di memore insegnamento: nei campi di sterminio nazisti si toccò l'acme della crudeltà e del male. Tuttavia perché il 27 Gennaio sia davvero capace di incidere nello spirito delle comunità e gesti e celebrazioni non si riducano solo a formalità manieristiche, occorre congiungere all'omaggio e al ricordo, doverosi, una vigilanza attiva contro ogni rigurgito di violenza e marginalizzazione, una resistenza tenace contro ogni rischio di rimontante autoritarismo e praticare un intransigente contrasto contro ogni conato di antisemitismo", è quanto evidenzia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Nel Giorno della Memoria, le bandiere del Comune di Acireale vengono esposte a mezz’asta per commemorare le vittime delle atrocità storiche, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e promuovere valori di rispetto e tolleranza.

Il 27 gennaio 2026 si celebra la Giornata della Memoria, un momento di riflessione e rispetto.

Giorno della memoria 2026, bandiere a mezz'asta in Senato. La Russa: «Guardia alta contro rigurgiti antisemiti»«In occasione del Giorno della Memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ... ilmattino.it

Giorno della Memoria, Palazzo Zanca omaggia le vittime della ShoahMESSINA. Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, istituito con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, per ricordare le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni naziste. Come disposto ... letteraemme.it

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza" Liliana Segre #27gennaio #giornod - facebook.com facebook