In Brianza arrivano gli occhiali per le Olimpiadi Milano-Cortina

A Seveso, l’Ottica Allievi ha deciso di creare occhiali speciali per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Per ogni cerchio dei Giochi ci sarà un paio di occhiali colorati, pronti per essere indossati durante l’evento. La proposta nasce come modo per celebrare le Olimpiadi e coinvolgere la comunità locale.

Per ogni cerchio un paio di occhiali (con relativo colore). La proposta, pensata in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è stata lanciata dall'Ottica Allievi di via Dante Alighieri a Seveso. Nelle ultime settimane si è infatti aperta un po' ovunque la corsa ai gadget olimpici, pensati per rendere omaggio all’evento sportivo più atteso dell'anno, e anche i titolari dell'attività sevesina insieme ad altri commercianti hanno dunque accolto l’invito dell'amministrazione comunale a creare prodotti inediti per l'occasione. Anche in virtù dell'arrivo della fiaccola olimpica in città prevista per la giornata di martedì 3 febbraio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

