Verona si prepara a entrare nel clima dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 con un’anteprima dal forte impatto simbolico e visivo. Da alcuni giorni, in luoghi particolarmente emblematici della città, sono comparsi i primi “Spectaculars temporanei”, installazioni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Verona si veste con i cinque cerchi per le Olimpiadi: arrivano i primi simboli di Milano Cortina 2026.

Verona verso i Giochi, i cerchi olimpici sono arrivati in città - I cerchi olimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026 sono arrivati a Verona, a Castel S. veronaoggi.it