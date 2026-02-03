Arriva il caffè delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ed é made in Brianza

Arriva il caffè ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. È stato creato in Brianza e si aggiunge al drink già lanciato qualche settimana fa, ideato dal barman di Seregno Salvatore Bongiovanni. Ora gli appassionati potranno gustare anche questa novità, che porta il gusto delle Olimpiadi direttamente nelle tazze di casa.

Dopo il drink dedicato a Milano-Cortina 2026 e ideato dal barman seregnese (d’adozione) Salvatore Bongiovanni, adesso arriva anche il caffè delle Olimpiadi. O meglio il caffè “Il podio”, anche questo rigorosamente “made in Brianza”.Quando la fiaccola arriverà a SevesoA idearlo è stata la.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

