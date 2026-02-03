Arriva il caffè delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ed é made in Brianza
Arriva il caffè ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. È stato creato in Brianza e si aggiunge al drink già lanciato qualche settimana fa, ideato dal barman di Seregno Salvatore Bongiovanni. Ora gli appassionati potranno gustare anche questa novità, che porta il gusto delle Olimpiadi direttamente nelle tazze di casa.
Dopo il drink dedicato a Milano-Cortina 2026 e ideato dal barman seregnese (d’adozione) Salvatore Bongiovanni, adesso arriva anche il caffè delle Olimpiadi. O meglio il caffè “Il podio”, anche questo rigorosamente “made in Brianza”.Quando la fiaccola arriverà a SevesoA idearlo è stata la.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Arriva il caffè "made in Brianza": il nuovo aroma a km zero
A Natale, arriva il caffè “made in Brianza”, prodotto a Concorezzo.
Milano Cortina 2026, c’è chi protesta: annunciati cortei ed “azioni diffuse” nei giorni dell'inaugurazione delle Olimpiadi
A inizio febbraio 2026, mentre Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, sono previste anche proteste e cortei.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pronto il piano sicurezza
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Arriva il caffè delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ed é made in Brianza; Nelle Langhe un torrefattore vuole rendere popolare il caffè specialty lavorando coi coltivatori; Progetto RECAP arriva in Veneto: al via la raccolta delle capsule in plastica; Il caffè napoletano incontra il latte di cammella: ecco il cappuccino che non t’aspetti.
Arriva il caffè delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ed é made in BrianzaDopo il drink dedicato a Milano-Cortina 2026 e ideato dal barman seregnese (d’adozione) Salvatore Bongiovanni, adesso arriva anche il caffè delle Olimpiadi. O meglio il caffè Il podio, anche questo ... monzatoday.it
Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 rappresentano senza dubbio una vetrina internazionale di grande rilievo per Milano e per tutti i territori coinvolti, anche a livello di mercato immobilare - facebook.com facebook
- 7 giorni al via per le Olimpiadi Milano Cortina Mentre atlete e atleti mettono a punto gli ultimi dettagli, la nostra squadra ha già tagliato il traguardo e siamo pronti a garantire l’energia che alimenterà ogni gara, ogni emozione e ogni vittoria. Abbiamo realiz x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.