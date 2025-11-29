Militari e squadre speciali in assetto anti terrorismo in aeroporto Maxi esercitazione a Roma

Militari, squadre speciali e mitra spianti all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Una maxi esercitazione anti terrorismo è andata in scena nell'area del Terminal 5, quella non dedicata al traffico passeggeri e che non interferisce con le normali operazioni aeroportuali.L'esercitazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it