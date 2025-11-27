Sei parlamentari del Pd bloccati in Cisgiordania | l' operazione anti terrorismo poi l' intervento dell' ambasciata

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania. I politici stavano rientrando a Gerusalemme da Gerico quando, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane, sono rimasti bloccati.L'operazione. 🔗 Leggi su Today.it

