Sei parlamentari del Pd bloccati in Cisgiordania | l' operazione anti terrorismo poi l' intervento dell' ambasciata
Una delegazione di sei parlamentari del Partito democratico è rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania. I politici stavano rientrando a Gerusalemme da Gerico quando, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane, sono rimasti bloccati.L'operazione. 🔗 Leggi su Today.it
