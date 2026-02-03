In Autodromo con i Track days si può correre in pista come i campioni | ecco quando

Gli appassionati di motori possono finalmente tornare a divertirsi in pista. Durante i Track days all’Autodromo di Monza, chi guida può provare l’emozione di correre come i campioni. Basta prenotare e portare la propria auto per vivere l’adrenalina di un giro veloce, proprio come fanno i professionisti.

All'Autodromo di Monza si sta sviluppando un nuovo progetto dedicato alla ricerca e all'innovazione.

