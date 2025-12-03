Pillitteri Il tema della “ casa ” da preservare è quello che mi viene sottoposto più di frequente. Anche questa settimana sono due i lettori a pormi la questione. Uno è un ex artigiano con un forte arretrato fiscale e diversi prestiti in corso. L’altro è un lavoratore dipendente esposto con una finanziaria per circa 50.00 euro. Entrambi sono proprietari, pro quota con la moglie, della prima casa. Si tratta di due situazioni molto diverse. Ed è subito opportuno precisare che, di fronte ad arretrati nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro (e, quasi sempre, si tratta del fisco) le possibilità di far salvo l’immobile sono pari pressocché a zero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Salvare la casa”: ecco quando si può e quando è proprio impossibile