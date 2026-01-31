Molti italiani si trovano a dover affrontare le bollette di luce e gas e spesso non sanno come muoversi. Per aiutare le famiglie, esiste uno sportello ufficiale gratuito gestito dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in collaborazione con l’Acquirente Unico. Questo servizio permette ai consumatori di ottenere informazioni e assistenza legale per gestire meglio le proprie utenze e difendersi da eventuali problemi.

I consumatori italiani che si trovano a gestire le bollette di luce e gas hanno a disposizione uno strumento ufficiale, gratuito e accessibile a tutti: lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) in collaborazione con l’Acquirente Unico. Il servizio è attivo dal 2023 ed è stato pensato per affrontare le difficoltà quotidiane legate ai servizi energetici, soprattutto per chi ha bisogno di chiarimenti su diritti, procedure o situazioni di disagio. Il numero verde 800.166.654 è raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e consente di ottenere informazioni in tempo reale su temi come il bonus sociale, il passaggio a un nuovo fornitore, i diritti dei clienti vulnerabili o le modalità per ottenere indennizzi automatici in caso di interruzioni o malfunzionamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diritti dei consumatori: come gestire bollette di luce e gas con consapevolezza e tutela legale

Approfondimenti su Diritti Consumatori

L'Arera ha stabilito le nuove regole per il bonus sociale 2026, con importi aggiornati per luce e gas.

Ultime notizie su Diritti Consumatori

