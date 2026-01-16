Riacquista l' udito con un impianto cocleare di ultima generazione | al Policlinico l' intervento su un bambino di 11 anni

Al Policlinico, un bambino di 11 anni ha ricevuto un intervento di impianto cocleare di ultima generazione, consentendogli di riacquistare l’udito in modo efficace e naturale. Questa tecnologia avanzata rappresenta un’opportunità importante per migliorare la qualità della vita di chi presenta perdite uditive, offrendo un supporto affidabile e personalizzato. Un intervento che apre nuove prospettive per il recupero dell’ascolto nei giovani pazienti.

A undici anni potrà tornare a sentire in maniera completa grazie a un impianto cocleare 'smart' di ultima generazione. L'intervento è stato eseguito al Policlinico di Bari dall'équipe del professor Nicola Quaranta.Il nuovo apparecchio ad alta tecnologiaIl bambino, già portatore di un impianto. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

