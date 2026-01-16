Riacquista l' udito con un impianto cocleare di ultima generazione | al Policlinico l' intervento su un bambino di 11 anni

Al Policlinico, un bambino di 11 anni ha ricevuto un intervento di impianto cocleare di ultima generazione, consentendogli di riacquistare l’udito in modo efficace e naturale. Questa tecnologia avanzata rappresenta un’opportunità importante per migliorare la qualità della vita di chi presenta perdite uditive, offrendo un supporto affidabile e personalizzato. Un intervento che apre nuove prospettive per il recupero dell’ascolto nei giovani pazienti.

Udito, a Bari primo impianto cocleare smart bambino di 11 anni - Eccezionale intervento al Policlinico di Bari: il piccolo paziente potrà recuperare l’udito stereofonico. msn.com

Bambino di un anno riacquista l'udito con un impianto smart - Un bambino di un anno ha riacquistato l'udito grazie a un impianto cocleare smart di ultima generazione, inserito dall'équipe di Audiologia e Otochirurgia di Reggio Emilia. ansa.it

