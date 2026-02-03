Anya Taylor-Joy nel primo teaser di Lucky la serie thriller estiva di Apple TV

Anya Taylor-Joy torna sul piccolo schermo con il primo teaser di Lucky, la nuova serie thriller di Apple TV. La miniserie, tratta dal romanzo di Marissa Stapley, si compone di sette episodi e promette di portare gli spettatori in un mondo di truffe, fughe e identità smarrite. Presentata all’Apple TV Press Day 2026, Lucky si mostra per la prima volta con un breve video che anticipa il tono teso e avvincente della trama, ancora senza una data di uscita ufficiale.

Apple TV ha rilasciato il primo teaser di Lucky, miniserie in sette episodi tratta dal romanzo bestseller di Marissa Stapley, un thriller teso tra truffe, fughe e identità in frantumi Presentata durante l'Apple TV Press Day 2026, Lucky si mostra per la prima volta con un teaser e data di uscita. Un progetto ambizioso che unisce una star del calibro di Anya Taylor-Joy, un bestseller amatissimo e una macchina produttiva rodata, pronta a trasformare una fuga disperata in racconto seriale. Cosa promette il primo teaser: una fuga ad alta tensione firmata Apple TV Il calendario è fissato: Lucky debutterà globalmente su Apple TV mercoledì 15 luglio 2026 con i primi due episodi, per poi proseguire a cadenza settimanale fino al 19 agosto.

