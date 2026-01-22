For All Mankind 5 Apple TV svela teaser trailer e data di uscita della nuova stagione della serie fanta-storica

Apple TV ha annunciato la data di uscita e diffuso il teaser trailer di For All Mankind 5, la nuova stagione della serie fanta-storica, a due anni dall’ultima. La serie prosegue la narrazione alternando eventi storici e immaginari, offrendo uno sguardo approfondito su un’umanità diversa. La quinta stagione promette nuovi sviluppi e approfondimenti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

