Ilenia Musella picchiata e poi accoltellata alla schiena | ricercato il fratello Giuseppe
Ilenia Musella, 22 anni, è stata aggredita violentemente. È stata picchiata e poi accoltellata alla schiena da qualcuno che conosceva bene e di cui si fidava. Ora i carabinieri cercano il fratello Giuseppe, sospettato dell’attacco. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’accaduto e trovare il responsabile.
Ilenia Musella, 22 anni, è stata picchiata e poi accoltellata alla schiena da qualcuno che conosceva e di cui si fidava. Un parente stretto, strettissimo: per gli investigatori della squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli che conducono le indagini e hanno acquisito diverse testimonianze.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Napoli, Ilenia Musella accoltellata alla schiena: morta in ospedale | Scaricata in pronto soccorso da un'auto, poi scappata
Una ragazza di 22 anni è morta in ospedale dopo essere stata accoltellata alle spalle.
Ilenia Musella accoltellata alla schiena e uccisa, aveva 23 anni. La lite e lama da cucina: il fratello è irreperibile. «Aveva lividi sul viso»
#Ponticelli- Napoli || Una ragazza di 23 anni, Ilenia Musella, è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena.
Ilenia Musella, picchiata e poi accoltellata alla schiena - ricercato il fratello GiuseppeL'omicidio al culmine di una lite in strada - la 22enne brutalmente colpita al volto prima di essere uccisa ... napolitoday.it
Ilaria Musella accoltellata alla schiena e uccisa, aveva 23 anni. La lite e lama da cucina: il fratello è irreperibile. «Aveva lividi sul viso»Dramma nella periferia partenopea, a Ponticelli. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la periferia orientale di Napoli. Una ragazza di soli 23 anni ... msn.com
NAPOLI. Si chiamava Ilenia Musella. Aveva 23 anni. Ed è morta per una coltellata alla schiena. Portata in ospedale in condizioni disperate da alcune persone arrivate in auto. Poi il silenzio. L’auto che si allontana. Lei che lotta, ma non ce la fa. Ilenia viveva a - facebook.com facebook
Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata in auto all’ospedale Villa Betania, dov’è arrivata morta. Si sospetta una lite familiare per strada x.com
