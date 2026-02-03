Ilenia Musella picchiata e poi accoltellata alla schiena | ricercato il fratello Giuseppe

Ilenia Musella, 22 anni, è stata aggredita violentemente. È stata picchiata e poi accoltellata alla schiena da qualcuno che conosceva bene e di cui si fidava. Ora i carabinieri cercano il fratello Giuseppe, sospettato dell’attacco. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’accaduto e trovare il responsabile.

