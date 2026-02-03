Ilenia Musella picchiata e poi accoltellata alla schiena | ricercato il fratello Giuseppe

Da napolitoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilenia Musella, 22 anni, è stata aggredita violentemente. È stata picchiata e poi accoltellata alla schiena da qualcuno che conosceva bene e di cui si fidava. Ora i carabinieri cercano il fratello Giuseppe, sospettato dell’attacco. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’accaduto e trovare il responsabile.

Ilenia Musella, 22 anni, è stata picchiata e poi accoltellata alla schiena da qualcuno che conosceva e di cui si fidava. Un parente stretto, strettissimo: per gli investigatori della squadra Mobile e del Commissariato di Ponticelli che conducono le indagini e hanno acquisito diverse testimonianze.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ilenia Musella

Napoli, Ilenia Musella accoltellata alla schiena: morta in ospedale | Scaricata in pronto soccorso da un'auto, poi scappata

Una ragazza di 22 anni è morta in ospedale dopo essere stata accoltellata alle spalle.

Ilenia Musella accoltellata alla schiena e uccisa, aveva 23 anni. La lite e lama da cucina: il fratello è irreperibile. «Aveva lividi sul viso»

#Ponticelli- Napoli || Una ragazza di 23 anni, Ilenia Musella, è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ilenia Musella

ilenia musella picchiata eIlenia Musella, picchiata e poi accoltellata alla schiena - ricercato il fratello GiuseppeL'omicidio al culmine di una lite in strada - la 22enne brutalmente colpita al volto prima di essere uccisa ... napolitoday.it

ilenia musella picchiata eIlaria Musella accoltellata alla schiena e uccisa, aveva 23 anni. La lite e lama da cucina: il fratello è irreperibile. «Aveva lividi sul viso»Dramma nella periferia partenopea, a Ponticelli. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la periferia orientale di Napoli. Una ragazza di soli 23 anni ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.