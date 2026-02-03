Ilenia Musella chi era la 22enne uccisa con un coltellata alla schiena | è caccia al fratello Scaricata davanti all' ospedale

Questa mattina a Napoli si cerca ancora il fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa con un colpo di coltello alla schiena. La ragazza è stata trovata scaricata davanti all’ospedale, in condizioni critiche, e non ce l’ha fatta a sopravvivere. La polizia sta indagando e ha già messo in atto una caccia all’uomo.

Un pomeriggio di sangue ha sconvolto Napoli: Ilenia Musella, appena 22 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata gravemente alla schiena. La giovane, che viveva nel rione Conocal di Ponticelli, è giunta all'ospedale Villa Betania quando ormai non c'era più nulla da fare. Il caso Il caso presenta contorni ancora da chiarire. La ragazza è stata lasciata al pronto soccorso da alcuni individui a bordo di una vettura, i quali si sono dileguati immediatamente dopo la consegna. La Polizia sta attualmente analizzando i filmati delle telecamere di zona per dare un volto a chi guidava quell'auto.

