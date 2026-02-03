Ilenia Musella accoltellata alla schiena e uccisa aveva 22 anni La lite e lama da cucina | il fratello è irreperibile Aveva lividi sul viso

Una giovane donna di 22 anni, Ilenia Musella, è stata trovata morta con una ferita da lama alla schiena. La lite tra lei e il fratello, avvenuta con un coltello da cucina, si è conclusa tragicamente. Il fratello, coinvolto nella rissa, è ora irreperibile. Sul suo volto, i soccorritori hanno trovato lividi visibili, segno di una colluttazione precedente. La scena si è svolta nel quartiere di Ponticelli, dove si respira ancora il dolore per questa violenta tragedia.

Dramma nella periferia partenopea, a Ponticelli. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la periferia orientale di Napoli. Una ragazza di soli 23 anni è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La giovane è giunta presso la struttura sanitaria di Ponticelli già priva di vita, segnata da una profonda ferita da arma da taglio localizzata alla schiena. L'identificazione della vittima La vittima è stata identificata come Ilenia Musella - come riportatno diversi siti locali e Il Mattino - residente nel complesso del Parco Conocal, una delle zone del quartiere Ponticelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

