Il wax è arrivato nell' Agrigentino | arrestato per spaccio un minorenne

Questa mattina a Agrigento, i carabinieri hanno arrestato un minorenne per spaccio di droga. Durante una perquisizione, hanno trovato circa 100 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e circa 40 grammi di “wax”, una sostanza molto potente derivata dalla cannabis. Il ragazzo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di essere ascoltato. La polizia ha già avviato le indagini per capire da dove arrivassero le sostanze e se ci siano altri coinvolti.

È stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, e di circa 40 grammi di "wax", la pericolosissima droga che viene derivata della cannabis con un'altissima percentuale di principio attivo Thc. Oltre a 230 euro in contanti, ritenuti probabile provento.

