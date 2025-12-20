Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio | controlli e denunce anche nell' Agrigentino
Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio. È lungo tutto la penisola che le Squadre mobili delle Questure, coordinate dal Servizio centrale operativo, ha concluso un'operazione ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti su tutti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio: controlli e denunce anche nell'Agrigentino.
Vasta operazione della polizia in diverse province contro la criminalità diffusa. Il bilancio è di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati circa 1.400 chili di droga. L'operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti a volte attraverso i cannabis shop, - facebook.com facebook
SPACCIAVANO DROGA ALL’INTERNO DEI PROPRI CANNABIS SHOP, CONDANNATO COMMERCIANTE Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha concluso una mirata attività di controllo nel settore della commercializzazione... x.com
