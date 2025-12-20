Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio | controlli e denunce anche nell' Agrigentino

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio. È lungo tutto la penisola che le Squadre mobili delle Questure, coordinate dal Servizio centrale operativo, ha concluso un'operazione ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti su tutti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Operazione 'Cannabis shop', perquisizione anche a Cesenatico: maxi sequestro della Finanza

Leggi anche: Pozzuoli, controlli nella movida: arresti, denunce e sequestri. Trovate anche due asce nell’auto di una coppia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cannabis shop trasformati in punti nevralgici di spaccio: controlli e denunce anche nell'Agrigentino.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.