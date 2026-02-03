Il volto di Giorgia Meloni nell’affresco | il Vaticano ordina la rimozione

La Santa Sede ha ordinato di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dall’affresco di una chiesa a Roma. La decisione è arrivata dopo che il dipinto era stato completato, e ora i restauratori stanno lavorando per cancellare l’immagine della Premier. La Chiesa ha spiegato che l’affresco, che raffigura scene sacre, non può includere figure politiche attuali. La notizia ha fatto rapidamente il giro, suscitando reazioni tra chi considera questa scelta troppo severa.

La Santa Sede e la Soprintendenza intervengono per cancellare il volto della Premier dall'affresco della chiesa romana Sacro e profano:. Sacro e profano: l'angelo che svetta nella cappella del Crocifisso ha improvvisamente assunto i tratti somatici di Giorgia Meloni. La decisione delle autorità ecclesiastiche è arrivata con una rapidità insolita poiché il Vaticano non intende tollerare alcuna forma di personalismo all'interno dei luoghi destinati esclusivamente alla preghiera. Ieri mattina una telefonata risoluta ha sancito la fine della discussione stabilendo che l'opera deve tornare immediatamente al suo aspetto originario senza alcuna eccezione estetica.

