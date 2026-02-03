Il tuo futuro le tue regole Il Testamento | uno strumento di libertà e di consapevolezza

Questa mattina a Milano si è parlato di come il testamento possa rappresentare uno strumento di libertà e di scelta. Molti cittadini si sono recati in comune per capire come scrivere il proprio testamento e cosa bisogna fare per essere certi che le proprie volontà siano rispettate. Si tratta di un atto che permette di decidere chi erediterà beni e proprietà, e sempre più persone si interessano a questa possibilità per avere il controllo sul proprio patrimonio anche dopo la morte.

C'è un documento che più di ogni altro ti permette di essere protagonista, oggi e domani: il testamento. Non è un semplice atto burocratico, ma la massima espressione della tua libertà. Fare testamento significa non lasciare nulla al caso o alla legge, ma decidere in prima persona chi merita la tua cura e quale impronta vuoi lasciare nel mondo. Perché partecipare a questi incontri? Perché l'informazione è potere. Molti credono che fare testamento sia costoso, vincolante per sempre o complicato. Niente di più falso.

