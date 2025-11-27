È morto Alessandro Tomei era il sassofonista di Claudio Baglioni L’artista lo ricorda | Ci mancheranno il canto sublime del tuo strumento e il tuo bel sorriso
Lutto nel mondo della musica. È morto Alessandro Tomei, rinomato sassofonista, clarinettista e flautista. Il musicista, originario di Foggia ma da tempo residente a Supino (Frosinone), si è spento a soli 53 anni, dopo una lunga malattia. Virtuoso del sax, ma anche di flauto e clarinetto, Tomei è stato un musicista versatile e stimato, capace di spaziare dal jazz alla musica pop. Nella sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana, da Claudio Baglioni, con cui ha condiviso tour e registrazioni, a Ornella Vanoni e al pianista jazz Danilo Rea. “Buon viaggio Alessandro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Morto Alessandro Tomei, sassofonista di Claudio Baglioni e Ornella Vanoni Vai su X
“Buon viaggio Alessandro” È morto il sassofonista Alessandro Tomei, aveva 53 anni, poco fa il triste addio di Claudio Baglioni - facebook.com Vai su Facebook
Addio ad Alessandro Tomei, cuore ciociaro e sax di Baglioni - È morto, dopo una brutta malattia, il sassofonista - Come scrive ciociariaoggi.it
Morto Alessandro Tomei, sassofonista di Claudio Baglioni e Vanoni - Il musicista era anche stato tra i membri dell'orchestra del Festival di Sanremo tra il 2018 e il 2019. Si legge su corriere.it
Morto il musicista Alessandro Tomei: collaborò a lungo con Claudio Baglioni - Claudio Baglioni, con quale ha a lungo collaborato, ha ricordato "il canto sublime del tuo strumento" ... tg24.sky.it scrive