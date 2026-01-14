Iran e Venezuela la partita del petrolio rischia di colpire la Cina e rimettere in gioco la Russia

L’evoluzione delle relazioni tra Iran, Venezuela e Stati Uniti ha implicazioni significative sul mercato petrolifero globale. Le decisioni politiche e le tensioni tra queste nazioni influenzano l’offerta di petrolio, con possibili ripercussioni sulla Cina e sulla posizione strategica della Russia. Questo scenario evidenzia come le dinamiche geopolitiche nel settore energetico continuino a giocare un ruolo chiave nelle relazioni internazionali.

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela e le sorti del regime in Iran sono strettamente legati tra loro nella grande partita in corso sul petrolio. Geopolitica ed economia si intrecciano negli interessi di Donald Trump e anche nelle conseguenze che ne possono derivare per le due altre grandi potenze mondiali: la Russia e .

TRA VENEZUELA E IRAN/ La “guerra del petrolio” che gli Usa muovono verso la Cina - Dietro l’attivismo USA in Sudamerica e Medio Oriente c’è un piano anti Cina: prendere il controllo del petrolio acquistato da Xi e metterlo in difficoltà ... ilsussidiario.net

Strategie petrolifere degli Stati Uniti in Iran e Venezuela - Negli ultimi tempi, il panorama del mercato petrolifero statunitense ha subito notevoli cambiamenti, in particolare in relazione alle tensioni geopolitiche in Iran e Venezuela. notizie.it

Pier Luigi Bersani commenta l’operato di Trump in Venezuela e in Iran ponendo una questione di fondo: è coerente, per chi dice di non sopportare i dittatori, sostenere poi interventi che hanno il sapore del colonialismo Per lui la risposta è chiaramente no. L’ facebook

I piani di Tajani tra Venezuela, Iran e Crans-Montana: piena assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime x.com

