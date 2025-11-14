Arezzo, 14 novembre 2025 – Attimi di tensione questa sera alla biblioteca di Arezzo, poco prima dell’orario di chiusura. Un uomo, sui 25-30 anni, straniero, già noto nei giorni precedenti per comportamenti agitati, è improvvisamente andato fuori controllo. Ha distrutto il monitor di un computer e ha tentato di colpire un dipendente, che è riuscito a fuggire. Subito dopo si è barricato in una stanza interna minacciando i bibliotecari. La sala è stata rapidamente evacuata e sul posto sono arrivate pattuglie di carabinieri e polizia. All’ingresso degli agenti l’uomo ha reagito con urla e spinte, cercando più volte lo scontro fisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Follia in biblioteca: spacca un computer e aggredisce il bibliotecario