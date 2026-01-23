Piano strutturale intercomunale | arriva il via libera

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale, è stata approvata la proposta di adozione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina. Questa iniziativa coinvolge i territori di Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi, segnando un passo importante nella pianificazione condivisa delle aree interessate.

Nel corso della recente seduta del consiglio comunale è stata approvata la proposta di adozione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina per il Comune di Sansepolcro, che si aggiunge a quelli di Anghiari, Caprese Michelangelo e Monterchi.

Adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e CavrigliaIl 17 dicembre 2025 è stato adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, segnando un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione urbanistica delle due comunità.

Via libera al Piano Strutturale di San Giovanni Valdarno e CavrigliaIl consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha approvato ufficialmente il nuovo Piano Strutturale intercomunale, in collaborazione con Cavriglia, segnando un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la pianificazione urbanistica delle due comunità.

Il nuovo piano strutturale del Monte Argentario fa discutere. Italia Nostra lancia l’allarme: rischio consumo di suolo, turismo fuori controllo e perdita irreversibile del paesaggio. Nell’intervista a Francesco Pratesi, la posizione netta di chi chiede una visione diver facebook

È attiva la consultazione delle mappe interattive del Piano Strutturale della città. Tramite la georeferenziazione delle informazioni, è possibile selezionare porzioni di territorio e conoscerne la normativa di riferimento. Scopri di più psonline2024.comune.p x.com