Ex Ilva cavaliere bianco è il fondo Flacks

È Flacks Group il cavaliere bianco che salverà l’ex Ilva di Taranto. Secondo indiscrezioni raccolte dal Giornale, i tre commissari Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli avrebbero scelto il fondo Usa guidato e fondato da Michael Flacks come partner d’elezione per il rilancio del siderurgico tarantino e renderanno ufficiale la decisione nei prossimi giorni, probabilmente lunedì. Si profila, dunque, un Natale con qualche certezza in più per i 10mila lavoratori del gruppo Acciaierie d’Italia (ex Ilva) che, pur nelle difficoltà sono regolarmente pagati e hanno ricevuto ieri, in anticipo, la tredicesima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

