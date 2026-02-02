Michael Flacks ha deciso di entrare anche nel mercato dell'acciaio britannico. Dopo aver fatto sapere di essere interessato all'acquisizione dell'Ilva, il finanziere britannico ha annunciato ora di voler puntare anche su British Steel. La sua mossa potrebbe cambiare gli equilibri nel settore.

Non solo Ilva, ora Michael Flacks, il finanziere britannico unico partecipante alla gara per la vendita Ilva, vuole acquisire anche British Steel. L’acciaieria inglese con 3 milioni di tonnellate di produzione e 3000 dipendenti, sta nella stessa situazione di Ilva dopo che il governo inglese l’ha messa in amministrazione straordinaria per toglierla ai proprietari cinesi che la stavano chiudendo sommersi dalle perdite. Il gruppo di private equity Greybull Capital ha acquistato British Steel nel 2016 da Tata, ma l'azienda è fallita tre anni dopo. La cinese Jingye Steel l'ha poi acquisita all'inizio del 2020, ma a marzo scorso ne ha annunciato la chiusura mentre perdeva 700. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non solo Ilva. Ora Michael Flacks vuole acquisire anche British Steel

Approfondimenti su Michael Flacks British Steel

Michael Flacks è un imprenditore britannico poco conosciuto, recentemente emerso come potenziale acquirente dell’ex Ilva per un euro.

Il piano finanziario di Flacks per l'Ilva prevede un investimento privato di 4 miliardi di euro, supportato da un intervento pubblico di 2,6 miliardi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Michael Flacks British Steel

Argomenti discussi: Ex Ilva Genova, il gruppo Flacks risponde al Comitato no forno elettrico; Ex Ilva, scambio di lettere tra gruppo Flacks e comitato 'no forno': Respireremo la vostra stessa aria; Ex Ilva, tocca a Flacks: cosa succede ora; ILVA di Taranto, inquinamento e morte.

Non solo Ilva. Ora Michael Flacks vuole acquisire anche British SteelIl finanziere britannico mira anche a prendere l'acciaieria inglese che con 3 milioni di tonnellate di produzione e 3000 dipendenti è nella stessa situazione di Ilva. Entrambe sono state colpite da un ... ilfoglio.it

Ex Ilva Genova, il gruppo Flacks risponde al Comitato no forno elettricoIl gruppo Usa: Respireremo la stessa aria e berremo la stessa acqua che bevete voi, il Comitato: Qualcuno deve avere il coraggio di interrompere il ciclo storico che ha trasformato intere comunità ... primocanale.it

Michael Flacks (che è nato a Manchester) vorrebbe comprare la disastrata British Steel, oggi in amministrazione straordinaria, per aggregarla a Ilva. Immagino anche qui vorrà soldi pubblici e stato azionista Turnaround investor Michael Flacks targets British St x.com

Al Nord c’è chi fa notare l’anomalia di Michael Flacks, l’investitore che vuole comprare l’ ex Ilva e che da settimane rilascia interviste sui suoi progetti “senza nemmeno mettere piede negli stabilimenti che sostiene di voler acquistare per rilanciarli” - facebook.com facebook