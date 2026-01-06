Elezioni comunali Befana di carbone e Bostik Tra Germanà e il sindaco Basile
A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, le tensioni tra gli ex alleati del 2022, tra Nino Germanà, Cateno De Luca e Federico Basile, si fanno più evidenti. La situazione politica locale si evolve, con dichiarazioni e posizioni diverse tra le figure di spicco, segnando un clima che potrebbe influenzare il futuro amministrativo della città.
A pochi mesi ma molto probabilmente a un anno e mezzo dalle nuove amministrative gli ex alleati del 2022 Nino Germanà, Cateno De Luca e Federico Basile non se le mandano a dire. Terreno di scontro politico Facebook dove ieri De Luca annunciava l'avvocato Carlo Autru Ryolo come candidato sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Elezioni a New York: Mamdani nuovo sindaco, preoccupazione tra i commentatori conservatori. Attilio Carbone (WGBB Long Island): “Si annuncia la morte di New York”
Leggi anche: Elezioni comunali 2026, Raffaele Sacco è il secondo candidato sindaco
La Befana della Giunta savonese: quest’anno solo carbone.
Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara - Politica: Modena, il gesto allegorico di Rifondazione Comunista contro i legami militari e le collaborazioni “dual use” dell’ateneo ... lapressa.it
La Befana del metrò. Carbone ed energy drink: "Politici, fate presto" - All’onorevole Fabrizio Sala ha spedito una manciata di carbone perché "non si è interessato al prolungamento della metropolitana fino a Monza nemmeno sollecitato da 9. ilgiorno.it
Elezioni comunali a Messina, De Luca "lancia" il candidato a sindaco del... centrodestra https://gazzettadelsud.it/p=2152601 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.