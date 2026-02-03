Il sindacato Sap sugli scontri a Torino | Ricostruzioni mediatiche sconcertanti così si fomenta la violenza
Il sindacato Sap critica duramente le notizie diffuse sui disordini di Torino. Secondo i rappresentanti, alcune ricostruzioni mediatiche sono sconcertanti e rischiano di alimentare la violenza. Chiedono di smettere di narrare storie che legittimano gli scontri e di isolare chi lavora per garantire la sicurezza pubblica.
«Ricostruzioni mediatiche sconcertanti, così si fomenta la violenza, basta narrazioni che legittimano la violenza e isolano chi garantisce la sicurezza».A scrivere è Claudia Pace, segretaria provinciale del Sap L'Aquila (sindacato autonomo polizia). La segreteria Pace aggiunge: «Ascoltare analisi di questo tipo sulla gestione dell’ordine pubblico e sui protocolli operativi delle forze di polizia è inaccettabile e profondamente fuorviante. Ricostruzioni simili non solo travisano i fatti, ma alimentano un clima di delegittimazione e finiscono per fomentare la violenza, minando le basi stesse di uno Stato sociale fondato sul rispetto delle leggi, delle regole e delle istituzioni.🔗 Leggi su Ilpescara.it
