Il sindacato Sap sugli scontri a Torino | Ricostruzioni mediatiche sconcertanti così si fomenta la violenza

Il sindacato Sap critica duramente le notizie diffuse sui disordini di Torino. Secondo i rappresentanti, alcune ricostruzioni mediatiche sono sconcertanti e rischiano di alimentare la violenza. Chiedono di smettere di narrare storie che legittimano gli scontri e di isolare chi lavora per garantire la sicurezza pubblica.

«Ricostruzioni mediatiche sconcertanti, così si fomenta la violenza, basta narrazioni che legittimano la violenza e isolano chi garantisce la sicurezza».A scrivere è Claudia Pace, segretaria provinciale del Sap L'Aquila (sindacato autonomo polizia). La segreteria Pace aggiunge: «Ascoltare analisi di questo tipo sulla gestione dell’ordine pubblico e sui protocolli operativi delle forze di polizia è inaccettabile e profondamente fuorviante. Ricostruzioni simili non solo travisano i fatti, ma alimentano un clima di delegittimazione e finiscono per fomentare la violenza, minando le basi stesse di uno Stato sociale fondato sul rispetto delle leggi, delle regole e delle istituzioni.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Questa mattina a Torino si sono verificati nuovi scontri durante le proteste di Avs.

Il consigliere Trevisi commenta gli scontri di Torino.

Sparatoria di Rogoredo, raccolta fondi del Sap per aiutare il poliziotto indagato a difendersi«Non abbandoniamo il collega di Rogoredo». Con queste parole il Sap, sindacato autonomo di polizia, ha lanciato una raccolta fondi ... espansionetv.it

Sicurezza nell’Agro: il SAP a colloquio con il Prefetto. "Nocera Inferiore merita un Primo Dirigente" Incontro al Palazzo di Governo tra il Prefetto di Salerno e i vertici del Sindacato Autonomo di Polizia. Al centro del tavolo il potenziamento del Commissariato e l' - facebook.com facebook

"Non abbandoniamo il nostro collega di #Rogoredo": il Sap lancia una raccolta fondi per sostenere le spese legali che dovrà affrontare il poliziotto e "Libero" è felice di promuoverla x.com