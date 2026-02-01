Trevisi sugli scontri di Torino | La violenza non è protesta è solo vigliaccheria

Il consigliere Trevisi commenta gli scontri di Torino. Dice che la violenza non è protesta, ma solo vigliaccheria. La notizia più importante di oggi è che Alessandro sta bene e non è in pericolo di vita. Trevisi sottolinea quanto sia fondamentale riconoscere la differenza tra manifestazioni pacifiche e atti violenti.

«Difendere il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non può mai trasformarsi in un pretesto per aggredire, odiare, distruggere», ha sottolineato il consigliere regionale del Partito Democratico «L’unica vera bella notizia, oggi, è che Alessandro è vivo e non è in pericolo di vita. E di questo dobbiamo essere profondamente grati. Per il resto, quello che è accaduto ieri lascia amarezza, rabbia e molte domande». Sono le parole del consigliere regionale del Partito Democratico, Gianpaolo Trevisi, in merito alle condizioni del poliziotto aggredito a colpi di martello a Torino da un gruppo di facinorosi nel corso della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.🔗 Leggi su Veronasera.it

Enrico Mentana commenta gli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna.

SCONTRI a TORINO al corteo contro lo sgombero di ASKATASUNA

