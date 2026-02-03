Il segretario di stato del Vaticano Pietro Parolin arriva in Brianza

Pietro Parolin, segretario di stato del Vaticano, è arrivato in Brianza per partecipare a una messa in ricordo di Luca Attanasio, il diplomatico limbiatese ucciso cinque anni fa. La cerimonia si tiene proprio nel luogo natale di Attanasio, attirando molti fedeli e rappresentanti religiosi. Parolin si è recato direttamente sul posto, senza rilasciare dichiarazioni, per rendere omaggio alla memoria del diplomatico italiano.

Pietro Parolin, segretario di stato del Vaticano, arriva in Brianza. E lo fa per una ricorrenza speciale: una messa in ricordo del limbiatese Luca Attanasio a 5 anni dalla sua morte.La scomparsaLuca Attanasio, nato a Saronno nel 1977 e cresciuto a Limbiate, è stato un diplomatico italiano. Nel.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Pietro Parolin

Il Magrini-Marchetti di Gemona ha accolto mercoledì 21 gennaio il Segretario di Stato Vaticano, monsignor Pietro Parolin, durante un evento all’Auditorium Antonianum di Roma.

#Democrazia-Cristiana- Vaticano || Questa mattina, alla Prima Loggia dello Stato della Città del Vaticano, si è svolto un incontro importante tra i rappresentanti del partito e il Segretario di Stato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pietro Parolin

Argomenti discussi: Parolin a Malta: gli Stati non cerchino il dominio, ma rispettino sovranità e dignità; Per i 60 anni di relazioni diplomatiche - Il cardinale Parolin in visita a Malta; La Democrazia Cristiana in Vaticano: incontro con il Segretario di Stato Parolin; Ministro affari Ue polacco: La Russia vuole continuare la guerra.

Il dietro le quinte del potere, l’ex capo della Cia si racconta. Il segretario di Stato di Trump giovedì ad Ancona per presentareANCONA Per rendere conto della sua condotta di segretario di Stato americano e direttore della Cia, e illustrare scelte e strategie, Mike Pompeo ha ... msn.com

Vaticano, il segretario di Stato Parolin: «Iran, tragedia infinita. Com’è possibile accanirsi contro il proprio stesso popolo?»Il cardinale: «In Venezuela abbiamo tentato di evitare uno spargimento di sangue, ora speriamo nella democratizzazione. Groenlandia? Non sono accettabili soluzioni di forza » ... roma.corriere.it

ciao everybody dalla Piazza di San Pietro in Vaticano - facebook.com facebook

Vaticano: un bistrot sui tetti di San Pietro. #30gennaio x.com