Il Magrini-Marchetti di Gemona incontra il segretario di stato Vaticano Parolin

Il Magrini-Marchetti di Gemona ha accolto mercoledì 21 gennaio il Segretario di Stato Vaticano, monsignor Pietro Parolin, durante un evento all’Auditorium Antonianum di Roma. In un incontro dedicato agli studenti, Parolin ha sottolineato l’importanza di imparare dai fallimenti e di impegnarsi attivamente nella politica. L’evento ha coinvolto oltre 700 giovani provenienti da diverse scuole italiane, offrendo uno spunto di riflessione sul ruolo civico e sociale.

"Imparate dai vostri fallimenti e impegnatevi in politica". Con queste parole il Segretario di Stato Vaticano monsignor Pietro Parolin mercoledì 21 gennaio all'Auditorium Antonianum di Roma ha salutato una platea di oltre 700 studenti provenienti dalle scuole di tutta Italia.

