Democrazia Cristiana confronto istituzionale in Vaticano con il Segretario di Stato

Questa mattina, alla Prima Loggia dello Stato della Città del Vaticano, si è svolto un incontro importante tra i rappresentanti del partito e il Segretario di Stato. È un segnale che la Democrazia Cristiana vuole riaprire un dialogo diretto con la Santa Sede, concentrandosi sui valori fondativi e sulle responsabilità sociali. L’obiettivo è richiamare il partito alle sue radici e alle fragilità della società, in un momento di cambiamenti e sfide.

Alla Prima Loggia dello Stato della Città del Vaticano un incontro che riapre il dialogo con la Santa Sede e richiama il partito alla responsabilità sociale, ai valori fondativi e all'attenzione verso le fragilità. Nei giorni scorsi la Democrazia Cristiana ha preso parte a un incontro di alto profilo istituzionale presso la Prima Loggia dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza del Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Un momento di confronto che si inserisce in una fase di riflessione sul ruolo pubblico e sociale del partito nel contesto contemporaneo. L'iniziativa, promossa dal Capo Dipartimento Organizzativo Nazionale Ignazio Tullo, ha visto la partecipazione dell'intera delegazione della Democrazia Cristiana, guidata dal presidente Emilio Cugliari Lauremi, insieme a esponenti di vertice della formazione politica.

