Frantoio semi-ipogeo di Magliano | un gioiello di archeologia restituito alla fruizione pubblica

Il frantoio semi-ipogeo di Magliano, situato nel territorio di Carmiano, è stato restaurato e aperto al pubblico. Questo sito archeologico, che ha attraversato decenni di inattività, rappresenta un importante patrimonio culturale locale. La riapertura offre alla comunità l’opportunità di riscoprire e valorizzare un esempio significativo di archeologia e storia rurale della zona.

MAGLIANO (Carmiano) – Un gioiello di archeologia che torna a vivere dopo decenni di abbandono e che sarà contenitore culturale per la comunità locale: il frantoio semi ipogeo di Magliano, nel territorio di Carmiano, viene restituito alla fruizione pubblica.Si tratta di un luogo straordinario.

