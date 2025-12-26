Ad Atessa il concerto di fine anno con lo Swing' n' roll trio
Martedì 30 dicembre, ad Atessa, al teatro comunale Di Jorio, c'è il concerto di fne anno. Lo Swing'n'roll trio porterà il pubblico nelle vibrazioni travolgenti degli anni ’50 e ’60 con i grandi interpreti di sempre: Nat King Cole, Chuck Berry, Elvis Presley, Louis Jordan. Il gruppo è composto da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Un fantastico #MaxIonata ha incantato, ieri sera, il pubblico di Atessa con il suo ultimo lavoro, #TIVOLI. Superlativi #martinsjöstedt #jesperbodilsen #martinandersen. Special guest del concerto il nostro #MarioTinaro. - facebook.com facebook
