Il ricordo di Carlo Notari | un uomo di servizio un nome che ha segnato la storia del Corpo dei Vigili del Fuoco

Un giovane vigile del fuoco di Trieste ha perso la vita in montagna, colpito da una valanga improvvisa. Carlo Notari, 29 anni, stava facendo un’escursione nel Friuli quando l’evento ha avuto luogo. Sono stati i soccorritori a trovare il suo corpo, in un’operazione durata ore. La sua morte ha lasciato sconvolta la comunità e i colleghi, che lo ricordano come un uomo di servizio, sempre pronto ad aiutare gli altri.

Carlo Notari, 29 anni, vigile del fuoco di Trieste, è morto in un’imprevedibile valanga mentre si trovava in montagna nel Friuli. Il giovane, che da poco aveva iniziato la sua formazione all’interno del Corpo dei Vigili del Fuoco, era impegnato in un’attività di addestramento in ambiente alpino, una delle aree più delicate e rischiose del settore. La tragedia si è consumata in un’area montuosa dove le condizioni meteo e il carico di neve erano diventati instabili, portando a un crollo improvviso che ha travolto il gruppo. Notari è stato ucciso sul colpo, lasciando un vuoto profondo tra colleghi, familiari e istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

