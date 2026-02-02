Girone a formazioni entrambe in salute Renate-Alcione vale il quarto posto

Questa sera alle 20.30, allo stadio Favini di Meda, si gioca il derby lombardo tra Renate e Alcione Milano. Entrambe le squadre arrivano in forma e la partita si presenta come un crocevia importante per la classifica. Chi vince può mettere un’ipoteca sul quarto posto e avvicinarsi alla zona playoff. I tifosi sono già in fermento, pronti a vivere un match che promette emozioni e grande battaglia in campo.

MEDA (Monza e Brianza) Sfida di grande interesse stasera alle 20.30, allo stadio Favini di Meda, dove va in scena il derby lombardo tra Renate e Alcione Milano, super posticipo dal valore chiave per la classifica. Dopo il passo falso del Cittadella e il pareggio dell’Inter Under 23, la gara offre a entrambe l’occasione di agganciare il quarto posto e rilanciare le proprie ambizioni. Il Renate arriva all’appuntamento in un momento molto positivo: le Pantere sono reduci da sette risultati utili consecutivi e nell’ultimo turno hanno centrato una brillante vittoria sul campo dell’Union Brescia. Di fronte ci sarà un Alcione Milano in fiducia dopo la netta vittoria per 5-0 contro il Dolomiti Bellunesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Girone a, formazioni entrambe in salute. Renate-Alcione vale il quarto posto Approfondimenti su Renate Alcione Renate-Alcione Milano (lunedì 02 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Questa sera alle 20:30 si gioca il derby milanese tra Renate e Alcione Milano, nel secondo posticipo del 24esimo turno di Serie C. Renate, prova del nove. Con l’Alcione dopo il ko Questa sera il Renate torna in campo contro l’Alcione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Renate Alcione Argomenti discussi: Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 - Roma agli ottavi, Bologna agli spareggi; Serie D, girone D: Alla Pro Sesto non basta il gol all'esordio di Chillemi, finisce 1-1 il match contro il Sant'Angelo; Catania, il match contro il Trapani si giocherà sabato 7 febbraio; Calcio Umbria, tornano in campo le formazioni del territorio dei campionati dilettantistici. Monopoli-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streamingMonopoli-Catania big match della ventiduesima giornata del Girone C di Serie C: canale tv, formazioni e copertura streaming. calciomercato.com Tennistavolo. Bene le formazioni regionali. In chiaroscuro le nazionaliIl 2025 del Tennistavolo Lucca si chiude con la settima ed ultima giornata del girone d’andata per i campionati a squadre. Il bilancio è tutto sommato positivo per le serie regionali, un po’ meno ... lanazione.it Round 23 TOTW Thread Girone A Manager: Gallo #Vicenza Nobile #Renate; Scuderi #Alcione; Marotta #GianaErminio, Kamate #InterU23, D’Urso #Triestina, Iotti #ProVercelli, Muroni #Alcione, Jaouhari #Pergolettese; Chinetti #Trento, Pitou #Alcione, Lanini x.com MATCH PREVIEW Le parole di mister Cusatis in vista del match di domani contro il Renate. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.