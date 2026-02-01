Renate prova del nove Con l’Alcione dopo il ko

Questa sera il Renate torna in campo contro l’Alcione. Dopo le fatiche di Coppa e i lunghi viaggi in treno, i nerazzurri sono pronti a giocarsi tutto in questa prova del nove a Meda. Il match, che avrebbe dovuto disputarsi ieri, si gioca domani alle 20, lasciando spazio a una serata di attesa e speranza per i padroni di casa.

È Monday Night per Renate-Alcione. Le fatiche di Coppa, e dei lunghi trasferimenti in treno, valgono il posticipo a domani sera per il match valido per la quinta giornata di ritorno a Meda che avrà inizio alle 20.30. Vedremo come la squadra avrà smaltito le tossine dei tanti impegni ravvicinati e la delusione di non aver centrato una storica finale di Coppa Italia. Un sogno che svanisce proprio sul più bello. Interpellato in questo senso, mister Foschi ha minimizzato l'impatto sulla squadra di un mese di gennaio durissimo anche a livello nervoso, ora però vedremo il responso del campo. Intanto registriamo un altro paio di novità a livello di mercato.

