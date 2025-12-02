Vuole suicidarsi a 17 anni il carabiniere che lo ha salvato | Gli ho parlato come un padre cercavo di aiutarlo

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Giuseppe Di Fazio il brigadiere capo che nei giorni scorsi ha salvato la vita a un ragazzo di 17 anni che voleva lanciarsi sotto a un treno. Le sue parole a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Vuole Suicidarsi 17 Anni