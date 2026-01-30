Prete scomparso in Cilento il Tribunale Ecclesiastico cerca padre John Sanchez | Chi ha notizie ci contatti
Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo sta cercando padre John Sanchez, scomparso da mesi in Cilento. La diocesi ha diffuso un appello pubblico, chiedendo a chi abbia informazioni di mettersi in contatto con le autorità. Il prete, che ha 49 anni, dovrebbe presentarsi in tribunale a marzo, ma finora nessuno sa dove si trovi. La vicenda resta avvolta nel mistero.
Di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, 49 anni, non si hanno notizie da mesi. Ma ora, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo ha diffuso una nota di ricerca, dal momento che il prossimo marzo il prete dovrebbe presentarsi in aula per motivi non meglio precisati.🔗 Leggi su Fanpage.it
