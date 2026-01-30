Prete scomparso in Cilento il Tribunale Ecclesiastico cerca padre John Sanchez | Chi ha notizie ci contatti

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo sta cercando padre John Sanchez, scomparso da mesi in Cilento. La diocesi ha diffuso un appello pubblico, chiedendo a chi abbia informazioni di mettersi in contatto con le autorità. Il prete, che ha 49 anni, dovrebbe presentarsi in tribunale a marzo, ma finora nessuno sa dove si trovi. La vicenda resta avvolta nel mistero.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.