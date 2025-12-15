Natale in Comune la presidenza del consiglio comunale organizza due pranzi solidali

Nel quadro delle iniziative natalizie promosse dalla presidenza del consiglio comunale di Catania, si svolgeranno due pranzi solidali nei giorni 18 e 19 dicembre. L’evento mira a sostenere i cittadini in condizioni di difficoltà socio-economica, rafforzando il senso di comunità e solidarietà durante il periodo natalizio.

Nell’ambito delle iniziative del “Natale in Comune”, promosse dalla presidenza del consiglio comunale di Catania guidata da Sebastiano Anastasi, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre sono previsti due pranzi di solidarietà a favore di concittadini in condizioni di difficoltà socio-economica. Giovedì. Cataniatoday.it

