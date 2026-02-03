Il presidente Sergio Mattarella si è fatto trovare al Niguarda, all’ospedale di Milano, davanti ai feriti dell’incendio di Crans-Montana. Ha incontrato i ragazzi ancora ricoverati, tra cui un giovane che sta facendo riabilitazione con esercizi per il braccio ustionato. Il capo dello Stato ha parlato con loro, promettendo di fare tutto il possibile per assicurare a questi giovani una vita piena. Durante la visita, uno di loro ha mostrato gli esercizi di recupero, e Mattarella ha ascoltato con attenzione. La visita si è svolta in modo

Quando si è trovato davanti Sergio Mattarella aveva in mano i pesi, strumenti della sua riabilitazione quotidiana perché vuole assolutamente recuperare l’uso del braccio e della mano ustionati; così gli è venuto spontaneo mostrare i suoi esercizi al Presidente della Repubblica che ieri mattina, a sorpresa, è comparso davanti a questo ragazzino e a un suo compagno di battaglia nel centro ustioni del Niguarda, l’ospedale milanese dove sono ancora ricoverati otto dei dodici feriti italiani nell’ incendio di Crans-Montana rimpatriati con il ponte aereo. Il capo dello Stato, a Milano per impegni olimpici, è arrivato al Niguarda verso le 11 e si è fermato una quarantina di minuti con il personale sanitario, i familiari e alcuni feriti: "Una sorpresa, un momento molto emozionante e commovente che resterà nella storia di questo ospedale", commenta l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso che ha accompagnato Mattarella anche al centro ustioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il presidente al Niguarda. L’incontro coi feriti di Crans: "Diamo loro una vita piena"

