Crans Montana il Presidente Mattarella al Niguarda | Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena

Il presidente Mattarella ha visitato i feriti dell’incendio di Capodanno a Crans Montana e il team medico all’ospedale Niguarda. Ha parlato con i medici e i pazienti, stringendo le mani e dimostrando vicinanza. Ha detto che bisogna fare di tutto per restituire a chi ha subito il trauma una vita normale. La sua visita si è svolta senza troppi fronzoli, con l’obiettivo di mostrare sostegno e solidarietà.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans Montana e il personale sanitario che li sta curando all'ospedale Niguarda. La sua visita è durata circa 40 minuti. Mattarella è a Milano per una serie di eventi legati alle prossime Olimpiadi invernali. Al Niguarda è stato accolto dal direttore generale dell'ospedale Alberto Zoli e dall'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. "Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena", ha detto il Presidente, che ha anche ringraziato il personale sanitario:"Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto in questa circostanza".

