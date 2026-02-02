Il presidente Mattarella è arrivato questa mattina al pronto soccorso del Niguarda di Milano per visitare i feriti ricoverati. Ha incontrato il personale medico e ha espresso la sua vicinanza, dicendo che i pazienti devono superare questa fase e tornare a vivere normalmente. “Ringrazio voi per il lavoro che fate ogni giorno e per quello che state facendo in questo momento difficile”, ha detto il capo dello Stato. La visita si inserisce in un gesto di solidarietà dopo gli ultimi eventi che hanno coinvolto persone in cura all’ospedale.

“Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza – ha detto il capo dello Stato al personale del Niguarda – Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”. Una visita a sorpresa quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato per 40 minuti all’ospedale Niguarda per i ragazzi feriti in Svizzera e ricoverati dopo il rogo di Crans-Montana. “È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente – ha commentato Bertolaso -. L’umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, Mattarella in visita ai feriti ricoverati al Niguarda: “Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”

