Il Pordenone cede il difensore Maman al Vicenza

Il Pordenone ha ufficializzato la cessione di Damiano Maman al Vicenza. Il difensore classe 2008 si trasferisce alla Primavera dei biancorossi, dove continuerà la sua crescita. La società neroverde conferma di aver preso questa decisione per farlo maturare in un ambiente più adatto alla sua età.

Il Pordenone Fc ha ceduto il difensore Damiano Maman al Vicenza. Il calciatore classe 2008 giocherà nella Primavera biancorossa. È il primo approdo di un giovane neroverde nei professionisti dalla ripartenza del 2024. “Siamo davvero orgogliosi che un nostro ragazzo abbia questa grande.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Il Pordenone Fc ha conquistato una vittoria importante nel derby contro il Fontanafredda, con il punteggio di 3-1 al Tognon.

