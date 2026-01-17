Il Pordenone Fc vince il derby contro il Fontanafredda | 3-1 al Tognon

Il Pordenone Fc ha conquistato una vittoria importante nel derby contro il Fontanafredda, con il punteggio di 3-1 al Tognon. Dopo il pareggio casalingo contro il Fiume Veneto, questa affermazione rappresenta un passo avanti nel cammino della squadra nella 20ª giornata di Eccellenza. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e conferma l’andamento positivo del team.

Dopo il pareggio in casa contro il Fiume Veneto, il Pordenone Fc torna a vincere nell’anticipo della 20esima giornata di Eccellenza. È successo nel derby del “Tognon”, stadio che un tempo ha ospitato i ramarri nelle ultime partite del campionato 2022-23 e i quarti di finale dei playoff di Serie C. La squadra di mister Campaner supera 3-1 il Fontanafredda e si porta a -1 da secondo posto in attesa degli altri match di domenica. I neroverdi (oggi in maglia bianca) passano in vantaggio con la perla mancina su punizione di Criaco al 35’. Al 46’ raddoppio di Zorzetto su punizione. Nel mezzo doppia parata miracolosa, nella stessa azione, per il portiere del Pordenone Meneghetti. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Un Pordenone Fc sprecone non va oltre il pareggio nel derby

Leggi anche: Secondo pareggio per il Pordenone Fc: 0-0 nel derby con la Sanvitese